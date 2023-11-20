За неполный год во Владимире произошло более 350 ДТП, 15 человек погибли, среди них - один ребёнок....

За неполный год во Владимире произошло более 350 ДТП, 15 человек погибли, среди них - один ребёнок.Статистику приводит региональное УМВД. Ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники ведомства и школьники провели традиционную акцию у Центрального парка Владимира.Ребята подготовили письма водителям и пешеходам с призывом быть аккуратнее и внимательнее на дорогах. К этому призывает и статистика жертв ДТП в областном центре.Агитационные листовки с правилами безопасного поведения на дороге предназначались и для автомобилистов, и для пешеходов. В память о жертвах дорожных аварий участники акции запустили в небо воздушные шары.