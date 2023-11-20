“Аварийным не признан, значит живите”. Дом №3 на улице Разина обветшал много лет назад, жалуются жильцы. Он был построен в послевоенное время, а точнее – в 1948 году. С тех пор полы и

“Аварийным не признан, значит живите”. Дом №3 на улице Разина обветшал много лет назад, жалуются жильцы. Он был построен в послевоенное время, а точнее – в 1948 году. С тех пор полы и крыша прохудились, на стенах и потолках выросли грибок и плесень. К слову, дом №4, который стоит через дорогу, точно такой же. Только