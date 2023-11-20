Селивановцы принимают живое участие в поддержке участников специальной военной операции.

Селивановцы принимают живое участие в поддержке участников специальной военной операции. Так, в деревне Копнино плетут маскировочные сети, предназначенные доя укрытия бойцов и техники. Об этом рассказала районной администрации.Неравнодушные сельчане собираются в местных ДК и ЦВР. Количество желающих внести свою лепту растёт, и сегодня земляки расширили фронт работ. Пока одни изготавливают сети, другие вяжут носки и делают окопные свечи. Пряжа и парафин быстро заканчиваются, и среди жителей объявлен сбор средств на закупку материалов для производства.«Нашим бойцам – участникам СВО, находящимся на передовой, очень нужна помощь и поддержка каждого из нас», – говорится в сообщении пресс-службы.