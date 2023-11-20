Этой весной предприимчивый 28-летний мужчина установил два игровых автомата в заброшенном помещении на рынке в городе Струнино, сообщили в прокуратуре. С помощью купюроприемника люди

Этой весной предприимчивый 28-летний мужчина установил два игровых автомата в заброшенном помещении на рынке в городе Струнино, сообщили в прокуратуре. С помощью купюроприемника люди вносили в автомат деньги и получали доступ к играм. Деятельность злоумышленника пресекли довольно быстро – если автоматы он установил, как подчеркнули в надзорном ведомстве, в апреле-мае, то уже 8 мая полиция