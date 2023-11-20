По обвинению в совершении 14 эпизодов имущественных преступлений перед судом предстанет 28-летний житель Мурома.

По обвинению в совершении 14 эпизодов имущественных преступлений перед судом предстанет 28-летний житель Мурома. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что летом 2023 года мужчина похищал из городских магазинов еду, алкоголь, парфюмерию и одежду. Один раз ему даже удалось украсть с витрины две женские сумочки.Гражданина зафиксировали камеры видеонаблюдения, и вскоре личность подозреваемого установили. Молодого человека арестовали.«Суммарный материальный ущерб, причиненный злоумышленником, превысил 40 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.