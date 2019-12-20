Имущество он сначала спрятал в лесу, а потом перенёс к себе в дом

Полицейские в Вязниках задержали подозреваемого в краже раньше, чем потерпевшая заявила о ней в полицию. Молодой человек был доставлен в отделение полиции, где во всём признался, сообщают в УМВД России по Владимирской области.17 декабря вязниковские полицейские узнали о том, что 20-летний местный житель может быть причастен к краже из дома в посёлке Лукново. Полицейские задержали подозреваемого и нашли на территории его приусадебного участника склад вещей.На допросе он пояснил, что заметил, что в одном из домов уже долго не горит свет. Он залез через окно в дом и украл оттуда вещи, принадлежащие хозяйке, жительницы Москвы. Сначала парень перенёс бытовую технику, электроинструмент, одежду и другое имущество на сумму более 35 тысяч рублей в лес, а потом и на свой участок.