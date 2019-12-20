На канале Россия в самом разгаре съемки Новогоднего голубого огонька. Зрителей ждет немало сюрпризов и неожиданных дуэтов!

На канале "Россия" в самом разгаре съемки "Новогоднего голубого огонька". Зрителей ждет немало сюрпризов и неожиданных дуэтов!Любимый зрителями нескольких поколений формат– старые советские и российские хиты в новом необычном исполнении – используется "Россией" и в этом году.Вот лишь небольшой список того, что ждет зрителей в первые минуты 2020года: Валерий Сюткин, Юлия Савичева, Петр Дранга ("А снег идет"), ВалерийМеладзе, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев ("Ватерлоо"), СосоПавлиашвили, Стас Пьеха, Денис Клявер и Александр Буйнов ("Арго"), Лариса Долина и Глеб Матвейчук ("Пока часы 12бьют"), Григорий Лепс и Диана Арбенина("Очень хотела"), А-студио ("Так же каквсе")...Даже София Ротару, которая некоторое время не приезжала в Россию по политическим соображениям, тоже будет блистать самой сказочной ночью в году!Один из самых необычных дуэтов – 55-летняя и 40-летний Витас. Они исполнят песню "Ты мне не снишься" из репертуаре ВИА "Синяя птица". В 1976 году этот хит звучал на каждом углу. Он остается популярным по сей день. Таисия Повалий и Витас дали ему вторую жизнь – в новой аранжировке песня звучит очень стильно.Во время съемок номера Таисия и Витас обнимались, держались за руку. Видимо, сказалось отсутствие мужа и продюсера певицы Игоря Лихуты, который остался в Киеве, отпустив красавицу-жену на съемки в Москву. "Муж в дверь, а жена в Тверь", – писал Федор Достоевский в "Дядюшкином сне". Но тут точно не тот случай – муж Тае всецело доверяет, да и Витас счастливо женат. Так что кроме рабочих отношений между ними ничего быть не может.