Россия не отправляла в Германию официального запроса на выдачу террориста Зелимхана Хангошвили. Спецслужбы двух стран не раз обсуждали вопрос об отправке преступника в Москву, но Берлин всегда отвечал отказом.

Россия не отправляла в Германию официального запроса на выдачу террориста Зелимхана Хангошвили. Спецслужбы двух стран не раз обсуждали вопрос об отправке преступника в Москву, но Берлин всегда отвечал отказом.Поэтому отправку официального запроса посчитали бессмысленной, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.Глава государств напомнил, что Хангошвили был кровавым убийцей. Жертвами только одной его акции на Кавказе стали 98 человек. Кроме того, он участвовал в подготовке теракта в петербургском метро.Зелимхан Хангошвили был застрелен летом 2019 года в Берлине. Немецкие спецслужбы считают, что его убийство организовано Россией. По подозрению в нападении местные силовики арестовали гражданина РФ. Помимо этого, два российских дипломата были высланы из Германии.