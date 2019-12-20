Аномально теплая погода мешает медведям заснуть. Об этом ГТРК Кострома рассказали сотрудники костромского зоопарка. Косолапых сбивает с толку необычайно теплая для этого месяца погода, а также отсутствие снега.

Аномально теплая погода мешает медведям заснуть. Об этом ГТРК "Кострома" рассказали сотрудники костромского зоопарка. Косолапых сбивает с толку необычайно теплая для этого месяца погода, а также отсутствие снега.Традиционно мишки уходят в спячку в конце ноября — именно это время считается естественным для залегания. Как правило, спят они до начала апреля. В этом году ситуация изменилась, природа повлияла на режим зверей. Не спят и другие обитатели зоопарка, например, енотовидные собаки.По словам ветеринаров, беспокоится не о чем. Медведи прекрасно себя чувствуют, не теряют аппетит и активность. В спячку косолапые еще залягут, но обязательным условием для этого должна стать минусовая температура.