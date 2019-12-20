Согласно некоторым данным, Людмила Максакова госпитализирована в Москве. Говорят, актрисе понадобится операция.
<a href="https://33live.ru/novosti/20-12-2019-artistka-maksakova-popala-v-bolnicu.html" target="_blank">Артистка Максакова попала в больницу</a> - Согласно некоторым данным, Людмила Максакова госпитализирована в Москве. Говорят, актрисе понадобится операция.
[url=https://33live.ru/novosti/20-12-2019-artistka-maksakova-popala-v-bolnicu.html]Артистка Максакова попала в больницу[/url] - Согласно некоторым данным, Людмила Максакова госпитализирована в Москве. Говорят, актрисе понадобится операция.