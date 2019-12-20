Теперь клиент может получить кредит на покупку сертифицированного автомобиля иностранного производства с пробегом на тех же ценовых условиях, что и для новых автомобилей

Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования для покупателей иномарок с пробегом. Теперь клиент может получить кредит на покупку сертифицированного автомобиля иностранного производства с пробегом на тех же ценовых условиях, что и для новых автомобилей.Сертифицированный автомобиль – автомобиль с пробегом, прошедший комплексную техническую и юридическую проверку у специалистов официального дилера и получивший заключение о соответствии требованиям специальных программ автопроизводителей или дилеров. При этом возраст автомобиля не должен превышать 15 лет на момент окончания срока кредитования.Новые ценовые условия кредитования на покупку сертифицированных автомобилей распространяются на программы Банка УРАЛСИБ: «СКАЗКА – без КАСКО», «АВТОПАРТНЕР».В качестве документа, подтверждающего сертификацию, выступает сертификат или гарантийное письмо дилера/автопроизводителя. Полный список ключевых партнеров Банка УРАЛСИБ, размещен .Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и .Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 567 банкоматов, 529 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров