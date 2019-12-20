Новость об обысках в офисах и квартире миллиардера Михаила Гуцериева произвела серьезный ажиотаж в некоторой части московского общества. Сообщалось, что интерес правоохранительных органов к бизнесмену может быть связан с подозрениями в контрабанде нефти. Но все может быть не так просто, как кажется на первый взгляд.

Новость об обысках в офисах и квартире миллиардера Михаила Гуцериева произвела серьезный ажиотаж в некоторой части московского общества. , что интерес правоохранительных органов к бизнесмену может быть связан с подозрениями в контрабанде нефти. Но все может быть не так просто, как кажется на первый взгляд.Ключ к решению загадки с обысками у Михаила Гуцериева, возможно, стоит искать в словах президента России Владимира Путина во время его большой пресс-конференции. Российский лидер рассказывал о проблемах, возникших при строительстве Союзного государства России и Белоруссии. "Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов", – подчеркнул глава государства.При этом президента Белоруссии Александра Лукашенко называют хорошим другом бизнесмена Михаила Гуцериева. Российский миллиардер давно и весьма активно ведет дела с соседней страной, и речь, как сообщается, идет не только о переработке нефти, но и о калийных удобрениях, электронных технологиях, туризме и других отраслях.Гуцериев и Лукашенко могут быть настолько тесно связаны бизнес-проектами, что понять, где российское, а где – белорусское, уже сложно. В этом случае любое давление на российского предпринимателя незамедлительно будет отражаться на белорусском президенте.Вспоминаются события 2013 года, когда в Минск заманили гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера. Рассказывают, что он стал заложником разборок на высшем уровне. Тогда российский топ-менеджер был арестован. Не исключено, что и Михаил Гуцериев оказался в центре кризиса российско-белорусских отношений. Это напоминание Лукашенко, что неуступчивость по некоторым вопросам может привести к потерям, передает газета "" со ссылкой на близкий к Кремлю источник.Владислав Баумгертнер вернулся в Россию уже спустя три месяца после своего задержания в Белоруссии. Учитывая, что тогда речь шла нанятом менеджере, а Гуцериев является самостоятельным владельцем бизнеса, ситуация с обысками в офисах предпринимателя может закончиться еще быстрее. Возможно, что претензии правоохранительных органов к миллиардеру буквально растворятся в воздухе после новой встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Отметим, сам Михаил Гуцериев отрицает, что в его компаниях проводились обыски.