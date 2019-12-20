Уральский предприниматель помог челябинской пенсионерке, которая после смерти дочери осталась в ипотечной квартире с внуками.

Квартиру 66-летней женщины, оказавшейся в сложной ситуации, арестовали и готовились продать. Долг по ипотеке погасила Русская медная компания, сообщили URA.RU в Комитете по социальной политике мэрии Челябинска. Там отметили, что во "Газпромбанк", в котором был оформлен кредит, также вошел в положение семьи и пошел на уступки.В самой компании изданию сообщили, что инициатива исходила от главы компании Игоря Алтушкина.Пенсионерка из Челябинска после смерти дочери осталась в ипотечной квартире с внуками 4 и 16 лет. Отец детей скрылся из семьи, оставив ее без средств к существованию. Когда долг по ипотеке приблизился к 350 тысячам рублей, квартиру арестовали и готовились продать.