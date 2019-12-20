Любое происшествие в России вызывает у некоторых украинцев неподдельную радость. Не стала исключением и вчерашняя стрельба в центре Москвы. Устроившего бойню мужчины украинские пропагандисты осыпали комплиментами.

Любое происшествие в России вызывает у некоторых украинцев неподдельную радость. Не стала исключением и вчерашняя стрельба в центре Москвы. Устроившего бойню мужчины украинские пропагандисты осыпали комплиментами.Шокирующее заявление прозвучало в прямом эфире украинскогоТВ. События в Москве прокомментировал журналист Юрий Бутусов, близкий к бывшемуглаве Совета нацбезопасности и обороны Украины Александру Турчинову.Пропагандист назвал зачинщика кровавой бойни "смелым человеком".По мнению Бутусова, стрелок хотел сорвать концерт в честьдня ФСБ в Кремле, на котором присутствовал Владимир Путин. "Очевидно, этодействительно какой-то очень мотивированный смелый человек, который оченьхорошо, без эмоций просчитал свои действия", – сказал пропагандист в эфиретелеканала "Прямой".Уровень подготовки убийцы, видимо, был невысоким,предположил Бутусов. Он считает, что таким образом преступник пытался обратитьна себя внимание. "Там была стрельба прямо по окнам здания ФСБ, специальнодля того, чтобы это попало на камеры", – заявил он.Напомним, произошла вечером 19декабря. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, четверопострадали. Ранения также получил гражданский.Стрелком оказался 39-летнийЕвгений Манюров из Подольска. Он был ликвидирован.Доложили, что в здании ФСБ на Лубянке стрельба. В городе введён план "Сирена".По неподтверждённой информации, погибли два сотрудника— Путин говорит (@CzarSays)По некоторым данным, злоумышленник работал охранником впосольстве Объединенных Арабских Эмиратов. Родителям говорил, чтомечтает стать мастером спорта по стрельбе.