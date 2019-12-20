Футбольный ЦСКА не будет оформлять окончательный трансфер бразильского полузащитника Лукаса Сантоса, с которым ранее оформлял арендное соглашение. У ЦСКА была возможность подписать игрока на постоянной основе, но эту опцию армейцы решили не активировать.

Футбольный ЦСКА не будет оформлять окончательный трансфер бразильского полузащитника Лукаса Сантоса, с которым ранее оформлял арендное соглашение. У ЦСКА была возможность подписать игрока на постоянной основе, но эту опцию "армейцы" решили не активировать."ЦСКА не стал выкупать трансфер Сантгоса и Лукас не вернется зимой в команду, — сказал агент игрока Фабиан Фара, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Он остается в "Васко да Гама", который владеет правами на него".Напомним, что Сантос пришел в ЦСКА в сентябре на условиях аренды до декабря 2019 года. За время выступлений в столичном клубе 20-летний бразилец принял участие в пяти встречах, в которых отличиться результативными действиями ему не удалось.В случае подписания полноценного контракта ЦСКА пришлось бы раскошелиться на 4,8 миллиона евро.