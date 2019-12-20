Личная информация более 267 миллионов пользователей социальной сети Фейсбук оказалась в открытом доступе. База данных содержала имена, фамилии, номера сотовых телефонов и другие детали, ..

Личная информация более 267 миллионов пользователей социальной сети "Фейсбук" оказалась в открытом доступе. База данных содержала имена, фамилии, номера сотовых телефонов и другие детали, сообщает телеканал ""Большая часть информации принадлежит жителям Соединенных Штатов. Эксперты предполагают, что злоумышленники могли воспользоваться базой для массовой рассылки спама и фишинговых атак.Как передает "", доступ к личной информации миллионов пользователей уже закрыт. Представители "Фейсбука" пока никак не прокомментировали случившееся.