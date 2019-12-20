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<a href="https://33live.ru/novosti/20-12-2019-dazhe-obidno-syutkinu-ne-dali-vzyatku-na-shou-golos.html" target="_blank">Даже обидно: Сюткину не дали взятку на шоу Голос</a> - Валерий Сюткин в очередном сезоне шоу Голос является наставником. Он рассказал о взятках на программе и о том, как общается с коллегами.