В Прямом эфире – те, кого не смутили годы, и они смогли в возрасте 55+ начать новую – яркую и наполненную творчеством жизнь. Это и ставшие всемирно известными Бурановские бабушки, и модели, актеры, художники и диджеи, которые в солидном возрасте решились круто изменить свою жизнь.

В "Прямом эфире" – те, кого не смутили годы, и они смогли в возрасте "55+" начать новую – яркую и наполненную творчеством жизнь. Несколько лет назад мир покорили "Бурановские бабушки" – пенсионерки, песня которых на "Евровидении-2012" покорила миллионы зрителей.На заработанные деньги они построили в родном селе храм, а солистка ансамбля Анна Прокопьева рассказала, что к ним теперь приезжают не только соотечественники, но и зарубежные гости.Около полугода назад "Прямой эфир" запустил всероссийский флешмоб "Что могут старики", предложив зрителям присылать видеоролики с участием своих креативных и неординарных бабушек, дедушек и родителей.В эфире программы – о тех, кто доказал на своем примере: после 60-ти жизнь только начинается.Это, например, о 77-летнем пенсионере Викторе Сосновцеве, который уже шесть лет покоряет подиумы как дедушка-модель, а еще своими руками делает глиняные свистульки, которые представлены даже в Русском музее.Он уверен: свистульки создают радостную атмосферу, а "жить радостно — это так здорово!"Еще одна героины программы — Ирина Белышева, которая в 69 пришла в модельный бизнес и стала любимой моделью самого Вячеслава Зайцева. Она работает и с другими известными дизайнерами, представляя их одежду в Москве и Париже.В 60 резко изменила свою жизнь музыкальный работник детского сада для детей с нарушением слуха и речи Татьяна Хомякова. На седьмом десятке стала заниматься танцами на шесте, и теперь демонстрирует трюки на пилоне.57-летняя Зарина Сафоева, которая раньше преподавала историю, сейчас работает уборщицей, а параллельно обучается на диджея. Зарина рассказывает, что музыка, которая помогла ей в тяжелое время избежать депрессии, всегда дает силы, энергию и настроение.Благодаря чему 72-летний Николай Ледовских попал на съемки кинофильма "Волкодав" и увлекся актерской жизнью? Как 73-летний баянист Виктор Казаковцев стал "иконой стиля" в родном Кирове?Из чего 71-летний Анатолий Серебрянников сделал портрет Леонардо да Винчи? И действительно ли он занесен в Книгу рекордов Гиннесса? На что еще способны бодрые старики?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".