Ранее Ольга возглавляла «Единую дирекцию особо охраняемых природных территорий Владимирской области»

Исполняющим обязанности руководителя департамент лесного хозяйства Владимирской области назначена Ольга Канищева, защищавшая парк «Дружба» от застройки, сообщает пресс-служба департамента.Ранее Ольга возглавляла «Единую дирекцию особо охраняемых природных территорий Владимирской области». Во многое благодаря её работе парк «Дружба» и родник на улице Мира не попали под застройку.