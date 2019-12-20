В последнее время на просторах Интернета активно обсуждают возможные роман между певицей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Эти слухи решил прокомментировать директор звезды Антон Богославский.

В последнее время на просторах Интернета активно обсуждают возможные роман между певицей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Эти слухи решил прокомментировать директор звезды Антон Богославский.По словам представителя исполнительницы, он не может с уверенностью сказать, что между молодыми людьми есть чувства. Тем не менее, Богославский отметил, что Бузова и Манукян очень давно тесно общаются и обмениваются всевозможными смайликами в социальных сетях."Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить", – заявил Антон.Напомним, недавно сам блогер спровоцировал новую волну слухов. Под одним из последних снимков светской львице на ее странице в Инстаграм-аккаунте он публично написал: "Люблю!".Ответ Бузовой не заставил себя долго ждать. Буквально в течение пары минут певица отправила мужчине три сердца.10 Дек 2019 в 7:58 PSTЧто это – тайные отношения или пиар-ход – до сих пор остается загадкой. Но уверенности в существовании любовной связи между молодыми людьми придает тот факт, что Ольга не выбрала ни одного претендента в шоу "План Б". Многие связывают принятие артисткой такого неожиданного решения непосредственно с романом с Давидом.