Для телевизионщиков и артистов сейчас сама горячая пара – идут последние дни работы над новогодними огоньками. Практически на всех каналах будут петь и плясать Филипп Киркоров, Лолита, София Ротару. Не осиротят фанатов и Жасмин с Татьяной Навкой.

Для телевизионщиков и артистов сейчас сама горячая пара – идут последние дни работы над новогодними "огоньками". Практически на всех каналах будут петь и плясать Филипп Киркоров, Лолита, София Ротару. Не осиротят фанатов и Жасмин с Татьяной Навкой.На Первом продолжают начатую три года назад традицию снимать новогоднюю программу в естественных декорациях похорошевшей при Сергее Собянине Москвы. В этом году к Красной площади, ГУМу, Москва-Сити добавились инновационный центр "Сколково", поезда и платформы Центральных диаметров.Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка снимались на катке ВДНХ. В прошлом году на съемках Новогодней ночи на Первом сложился их дуэт. Теперь же красавицы решили закрепить успех и исполнили русскую кавер-версию шлягера Pasadena.Артисты балета скользили по катку с бенгальскими огнями в руках и создавали новогоднее настроение. Но вот незадача, на улице +4 и идет дождь. "Снег пошел!" – скомандовал режиссер, и хлопья искусственного снега закружились в воздухе."На ВДНХ я оказалась впервые за много лет, – призналась . – Очень красивое место. Обязательно приду сюда с детками покататься на коньках"."Конечно же, я не певица и не претендую на эту роль, – говорит Татьянка Навка. – Для меня это больше развлечение. Мне кажется, это очень здорово. И память о таких съемках сохранится на всю жизнь".