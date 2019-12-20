28 декабря в Известия Hall пройдет традиционный концерт группы Алиса. Вы сможете попасть на этот концерт совершенно бесплатно с помощью Дни.ру.

28 декабря в Известия Hall пройдет традиционный концерт группы "Алиса". Вы сможете попасть на этот концерт совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру".Группа "Алиса" имеет за плечами более 20 альбомов и огромное количество поклонников. Некоторые их пластинки оказались настолько великими, что публика слушает их по сей день.Группа существует уже 36 лет и в ней успело поиграть около десятка музыкантов.Каждый внёс свою лепту в общее звучание или атмосферу. Что это за атмосфера:силы, страсти, бешеной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоты -лучше всего ощущается на концертахЧтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @ и @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 20 Дек 2019 в 7:01 PSTБольше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался колготок.