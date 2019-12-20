28 декабря в Известия Hall пройдет традиционный концерт группы Алиса. Вы сможете попасть на этот концерт совершенно бесплатно с помощью Дни.ру.
28 декабря в Известия Hall пройдет традиционный концерт группы "Алиса". Вы сможете попасть на этот концерт совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру".
Группа "Алиса" имеет за плечами более 20 альбомов и огромное количество поклонников. Некоторые их пластинки оказались настолько великими, что публика слушает их по сей день.
Группа существует уже 36 лет и в ней успело поиграть около десятка музыкантов.
Каждый внёс свою лепту в общее звучание или атмосферу. Что это за атмосфера:
силы, страсти, бешеной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоты -
лучше всего ощущается на концертах
Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
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Публикация от (@dniru) 20 Дек 2019 в 7:01 PST
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался колготок.