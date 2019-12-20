В Архангельске две 17-летние девушки жестоко убили сверстницу. Правоохранители задержали подростков. Возбуждено уголовное дело, передает Согласно предварительной версии, в июне этого года ..

В Архангельске две 17-летние девушки жестоко убили сверстницу. Правоохранители задержали подростков. Возбуждено уголовное дело, передаетСогласно предварительной версии, в июне этого года школьницы договорились об убийстве подруги. На встречу с жертвой они принесли ремень, резиновые перчатки, пакеты и чистящее средство.Одна из злоумышленниц ударила ровесницу по голове стеклянной бутылкой. После этого сообщницы начали душить ее ремнем и резать осколками бутылки. На голову жертвы надели полимерный пакет, сообщает .Школьницы оставили труп возле железнодорожных путей и скрылись. Спустя некоторое время местные жители нашли тело и сообщили об этом в полицию.