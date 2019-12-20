Прославленная фигуристка отреагировала на слухи о том, что заменит Алину Загитову на ближайшем чемпионате России. Ирина Слуцкая сама пришла от такой новости в недоумение.

Прославленная фигуристка отреагировалана слухи о том, что заменит Алину Загитову на ближайшем чемпионате России. ИринаСлуцкая сама пришла от такой новости в недоумение.Чемпионкамира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр высказалась всвоем "Инстаграме". "Ну что, снова на большой лед? Обожаюинтернет: например, прямо сейчас узнала, что, оказывается, выступаю на грядущемчемпионате России. Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву. Чур, без меня неначинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?", – поинтересовалась ИринаСлуцкая своих фолловеров.Материал дополняется