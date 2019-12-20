Должникам устроят Новый год при свечах. ПАО Пермэнергосбыт сообщил о старте кампании Большое отключение.

Должникам устроят Новый год при свечах. ПАО "Пермэнергосбыт" сообщил о старте кампании "Большое отключение".Кампания пройдет по территории всего Пермского края в течение последних двух недель декабря, сообщают "Вести Пермь". Должниками на сегодняшний день считаются 30 процентов жителей края.Для повторного подключения должникам придется погасить не только всю задолженность, но внести плату за подключение: в квартире — 1980 рублей, в частном доме — 2870 рублей. Причем подключение состоится только через два дня после поступления платежа.Кроме того, энергетики предупреждают, что с 1 января банки и другие операторы приема платежей могут взимать дополнительную комиссию, которая не обозначена в квитанции. Поэтому лучше погасить все долги до 31 декабря.