Певица Глюкоза объяснила, почему взяла творческий перерыв, а также прокомментировала слухи о проблемах с мужем. Наталья Чистякова-Ионова, так звезду зовут в реальной жизни, призналась, что в ее отношениях с супругом бывает недопонимание.

Певица Глюкоза объяснила, почему взяла творческий перерыв, а также прокомментировала слухи о проблемах с мужем. Наталья Чистякова-Ионова, такзвезду зовут в реальной жизни, призналась, что в ее отношениях с супругомбывает недопонимание.Минувшим летом Сеть взбудоражили новости о возможномрасставании вокалистки с мужем бизнесменом Александром Чистяковым.Поклонники заметили, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо ибольше не публикует совместных фото с избранником в микроблог.Тут же появилась масса якобы друзей пары, которые наусловиях анонимности рассказывали журналистам, дескать артистка за 13 лет совместнойжизни слегка утомила бизнесмена. Александр нашел себе любовницу – как говорят,эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку видели в одном изресторанов на Новой Риге.Информацию о кризисе в личной жизни певицаГлюкоза отрицает. По словам артистки, в ее доме царит идиллия."Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основаниичего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружнопосмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять всемифы", – сказала певица Глюкоза.30 Ноя 2018 в 12:13 PSTМежду темЧистякова-Ионоване отрицает, что с мужем у нее иногда случаютсяпериоды непонимания. В таких случаях Наталья и Александр стараются договариваться.Есликонфликтвсе же и случается, то он быстро сходит на нет. Артистка ибизнесмен долго не могут обижаться друг на друга.отметила, что длительный творческий перерыв небыл связан с происходящим в ее личной жизни. Артистка просто взяла время нараздумье."Мне всегда нравится удивлять, делать интересный икачественный материал. Именно поэтому взяла такую паузу, которая позволилаопределиться с планами на будущее, с тем форматом, в котором хочу выпускатьпесни. Совсем недавно у меня было два релиза – дуэт с Натаном под названием"Улетай" и зажигательный трек, который получил большой отклик, – "Танцевач". Вклипе на последнюю композицию снялся мой хороший друг Гарик Харламов. Получилсяочень интересный, смешной и даже захватывающий сюжет, Гарик подошел на главнуюроль идеально", – цитирует .