Певица Глюкоза объяснила, почему взяла творческий перерыв, а также прокомментировала слухи о проблемах с мужем. Наталья Чистякова-Ионова, так
звезду зовут в реальной жизни, призналась, что в ее отношениях с супругом
бывает недопонимание.
Певица Глюкоза объяснила, почему взяла творческий перерыв, а также прокомментировала слухи о проблемах с мужем. Наталья Чистякова-Ионова, так
звезду зовут в реальной жизни, призналась, что в ее отношениях с супругом
бывает недопонимание.
Минувшим летом Сеть взбудоражили новости о возможном
расставании вокалистки с мужем бизнесменом Александром Чистяковым.
Поклонники заметили, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и
больше не публикует совместных фото с избранником в микроблог.
Тут же появилась масса якобы друзей пары, которые на
условиях анонимности рассказывали журналистам, дескать артистка за 13 лет совместной
жизни слегка утомила бизнесмена. Александр нашел себе любовницу – как говорят,
эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку видели в одном из
ресторанов на Новой Риге.
Информацию о кризисе в личной жизни певица
Глюкоза отрицает. По словам артистки, в ее доме царит идиллия.
"Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основании
чего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно
посмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять все
мифы", – сказала певица Глюкоза.
30 Ноя 2018 в 12:13 PST
Между тем
Чистякова-Ионова
не отрицает, что с мужем у нее иногда случаются
периоды непонимания. В таких случаях Наталья и Александр стараются договариваться.
Если
конфликт
все же и случается, то он быстро сходит на нет. Артистка и
бизнесмен долго не могут обижаться друг на друга.
отметила, что длительный творческий перерыв не
был связан с происходящим в ее личной жизни. Артистка просто взяла время на
раздумье.
"Мне всегда нравится удивлять, делать интересный и
качественный материал. Именно поэтому взяла такую паузу, которая позволила
определиться с планами на будущее, с тем форматом, в котором хочу выпускать
песни. Совсем недавно у меня было два релиза – дуэт с Натаном под названием
"Улетай" и зажигательный трек, который получил большой отклик, – "Танцевач". В
клипе на последнюю композицию снялся мой хороший друг Гарик Харламов. Получился
очень интересный, смешной и даже захватывающий сюжет, Гарик подошел на главную
роль идеально", – цитирует .