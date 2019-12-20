Прогремевшая на всю страну могла быть устроена выпускником института при московской Высшей школе экономики: человек по имени Евгений Манюров числится в списке выпускников вуза. Одна из ..

Прогремевшая на всю страну могла быть устроена выпускником института при московской Высшей школе экономики: человек по имени Евгений Манюров числится в списке выпускников вуза. Одна из преподавателей университета подтвердила, что он прослушал курс по социологическому анализу, сообщает телеканал .Известно также, что Манюров имел лицензию на два вида оружия и подавал заявление на его хранение и ношение в соответствии с законом. По сообщениям СМИ, у него был газовый пистолет ИЖ 79-8 и бесствольный травматический пистолет "Оса.