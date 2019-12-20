В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Речь идёт об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-анализа слюны на наркотики.В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. При этом водители имеют право отказаться от исследований без последствий, отметили в пресс-службе.Согласно новым правилам, тест смогут предложить пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.Ранее руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал предложение конфисковывать автомобили у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.В июне президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания для нетрезвых водителей, действия которых привели к тяжёлым травмам или смерти людей. Так, за тяжкий ущерб здоровью виновник ДТП может получить от трёх до семи лет заключения, тогда как раньше максимальное наказание не превышало четырёх. В случае гибели человека суд может приговорить нарушителя к 12 годам лишения свободы, при большем количестве жертв — к 15 годам. В Госдуме отметили, что угроза более строгого наказания виновников дорожно-транспортных происшествий проявила себя как эффективный инструмент.