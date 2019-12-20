20.12.2019

2019-12-20 19:20:03

Гончарный промысел возрождают во Владимире

Возрождая традиции. Выставка керамики "Терракота" открылась сегодня во Владимирском Госуниверситете. Организатор выставки - преподаватель Евгения Куликова. Участник областных выставок, член Творческого союза художников. Этому искусству выпускница владимирского худграфа училась у заслуженного художника Раисы Варцавы. Любовь к глине - от неё. Студенток-керамистов она называла терракоттинками. Терракота - в переводе с итальянского - "обожженная глина". Теперь любовь к терракоте Евгения Куликова передает следующему поколению.

Евгения Куликова, преподаватель кафедры архитектуры ВлГУ: «В этом году у нас уже был выпуск дипломников-дизайнеров .Витрина с фаянсом первая белая можно увидеть можно увидеть .Потрясающий опыт с фаянсом. Девчонки здорово справились. Очень капризный материал и выставка становиться традиционной перед Новым годом. Я надеюсь, это будет каждый год. Праздничное настроение и потрясающие вещи».

Будущие архитекторы осваивают новое для себя ремесло. Без которого, как оказалось, невозможно стать профессионалом. Воплощение идей своими руками - непременное требование к любому проекту. Дипломная работа по ландшафтному дизайну - доказательство мастерства.

Сергей Авдеев, директор института архитектуры, строительства, энергетики ВлГУ: «Мы там увидим формообразование каких-то будущих зданий, утварь, игрушки, посуда не только это. Поэтому здесь непосредственная связь, которая позволяет формировать вот эти компетенции профессиональные у архитектора. Творчески мыслить, мыслить пространственно и воплощать все это руками непосредственно в образах».

Так совпало, что на кафедре архитектуры Владимирского университета работают бывшие выпускники худграфа. Интересы оказались общие. Купили даже специальную печь для обжига, работу с которой осваивают студенты. Задача амбициозная - возродить гончарный промысел во Владимире.

Елена Бирюкова, завкафедрой архитектуры ВлГУ: «Мы возрождаем промыслы, которые традиционно существовали в Владимирском регионе. Дело в том, что керамические изделия , керамическое производство традиционно было с 12 века. У нас была высококачественная керамика. К сожалению, на сегодняшний момент керамические изделия такого уровня были утрачены, утрачена была технология, утрачены мастера».

Новое производство дает новые возможности. Возможно, старинное название одного из районов во Владимире "Гончары" обретет прежнее значение и звучание. В слободе жили люди, которые занимались гончарным делом.

Вера Куликова, Александр Чернышев

«Вести-Владимир»

