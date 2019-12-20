Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о том, что размер его пенсии составляет 500 тысяч рублей. Политик заявил, что не удивлен таким данным, ..

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о том, что размер его пенсии составляет 500 тысяч рублей. Политик заявил, что не удивлен таким данным, сообщаетГорбачев заявил, что данная информация не соответствует действительности. Он добавил, что несколько лет назад масс-медиа сообщали о его смерти, хотя на самом деле он был и остается жив. Стоит отметить, что в настоящее время советский лидер находится в больнице. По предварительным данным, он попал в московскую клинику с заболеванием легких.