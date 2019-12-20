Телевизионные сюжеты и передачи о необходимой помощи детям нельзя запретить, поскольку это важно. Об этом заявил общественности президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

Телевизионные сюжеты и передачи о необходимой помощи детям нельзя запретить, поскольку это важно. Об этом заявил общественности президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.Российский лидер прокомментировал благотворительную деятельность, которая делается на ведущих каналах страны, в частности обращения с призывами о помощи для конкретных детей. По словам Путина, призывы и передачи по этому поводу нельзя запретить, поскольку помощь одному-двум детям тоже важна. Глава государства отметил, что, если удается спасти жизнь хотя бы одного человека, это уже здорово: "Господь вас отметит, когда вы предстанете перед ним. Уже будет хорошо", — сообщил президент.Владимир Путин рассказал, что подобные сюжеты и передачи, затрагивающие тему благотворительности, мало что меняют в глобальной картине. Президент подчеркнул, что необходимо выстраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень.В начале декабря Владимир Путин посетил Международный форум добровольцев, который состоялся в Сочи. Президент лично познакомился с лучшими благотворительными проектами и пообщался с их авторами.