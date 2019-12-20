Миллиардера Михаила Гуцериева заметили возле здания полиции. Предприниматель попал в объективы камер журналистов во время выхода из УТ МВД России по ЦФО на улице Расплетина. На видео ..

Миллиардера Михаила Гуцериева заметили возле здания полиции. Предприниматель попал в объективы камер журналистов во время выхода из УТ МВД России по ЦФО на улице Расплетина. На видео бизнесмен садится в автомобиль, прикрывая лицо воротником пальто.По последним данным, Михаил Гуцериев проходит свидетелем в уголовном деле о контрабанде нефтепродуктов. Сам российский предприниматель отрицает свою причастность к преступлению, передает телеграм-канал Mash.