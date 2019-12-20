Известный блогер Ида Галич на последних сроках беременности. Готовясь к долгожданному пополнению в семье, звезда приобрела новую недвижимость.

Известный блогер Ида Галич на последних сроках беременности. Готовясь к долгожданному пополнению в семье, звезда приобрела новую недвижимость.Ведущая и ее супруг Алан Басиев купили не просто дом, а настоящий замок. Колонны, панорамные окна, башни – все это поражает своим величием.Стоимость такого роскошного особняка остается загадкой. Единственное, что рассказала Ида – они с мужем взяли его в ипотеку."Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка", – поделилась счастьем в своем инстаграм-аккаунте звезда.18 Дек 2019 в 3:32 PSTДрузья из мира шоу-бизнеса тут же бросились поздравлять Галич и Басиева. Певица Рита Дакота призналась, что очень гордится подругой. Другие, в числе которых оказались Наталья Миногарова, Дима Билан, Настя Задорожная, искренне порадовались масштабной покупке будущих родителей.1 Дек 2019 в 11:14 PSTОтметим, в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых российских звезд до 40 лет Ида заняла 39 место. Ее доход за прошлый год составил более 800 тысяч долларов – чуть меньше 50 миллионов рублей.