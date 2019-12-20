Телеведущая Юлия Барановская предстала в необычном образе. Звезда Первого канала внезапно стала блондинкой.

Телеведущая ЮлияБарановская предстала в необычном образе. Звезда Первого канала внезапно сталаблондинкой.34-летняя ведущая шоу "Мужское/Женское"согласилась принять участие в смелой фотосессии для одного популярногоглянцевого издания. Стилисты выбрали для Юлии Барановской черное обтягивающееплатье с открытыми плечами и высокие батальоны со шнуровкой.Образ звезды дополнилкороткий парик холодного цвета пепельный блонд. Шею звезды украсили массивные цепииз металла."Очередной экспериментудался, как вы считаете?! Совсем скоро выйдет мое интервью… А пока делюсь свами первым образом с фотосессии, и жду ваших комментариев", – написала в личном "Инстаграм".Мнения поклонников поповоду внешнего вида знаменитости разделились. Одни отмечали, что экспериментудался, дескать, звезде и стилистам удалось сделать из ведущей ток-шоу длядомохозяек настоящую женщину-вамп. Другим же наряд напомнил о героине фильма ПетраТодоровского "Интердевочка", фильм повествует о валютной проститутке временперестройки.19 Дек 2019 в 11:40 PST"Юлечка, вы такаякрасивая. А этот образ дешевой...... Не нужен он вам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "интердевочка😁", "Очень круто👍, чем то напомнили Кристину Агилеру", "Юлечка,вы такая красивая. А этот образ дешевой...... Не нужен он вам", "Вот так ты инайдешь мужика!", "Нет, не нравится. Не нужно, пожалуйста, оголяться истановиться как все 😏", "Неее, Юля натуральная в миллион раз привлекательнее.А тут– барби( даже не с большой буквы), больше для эскорта , но это не про Юлю, ксчастью, слишком примитивно для нашей умницы", – писали поклонники .