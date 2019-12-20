Кемеровская область считается центром угольной промышленности России. Полезные ископаемые идут не только на внутренние нужды страны, но и востребованы на зарубежных рынках. Но в новый, 2020-й год богатейший регион входит в предкризисном состоянии. Из-за невысоких темпов модернизации Восточного полигона, которое проводит РЖД, местные предприятия не могут отправить достаточное количество угля на азиатские рынки. В итоге страдают простые шахтеры: убытки поставщиков привели к невыплате заработной платы и забастовкам.
Кемеровская область считается центром угольной промышленности России. Полезные ископаемые идут не только на внутренние нужды страны, но и востребованы на зарубежных рынках. Но в новый, 2020-й год богатейший регион входит в предкризисном состоянии. Из-за невысоких темпов модернизации Восточного полигона, которое проводит РЖД, местные предприятия не могут отправить достаточное количество угля на азиатские рынки. В итоге страдают простые шахтеры: убытки поставщиков привели к невыплате заработной платы и забастовкам.
Через Восточный полигон проходят важнейшие транспортные
магистрали востока России – Байкало-Амурская и Транссибирская. По ним
осуществляется грузопоток на стремительное растущие азиатские рынки.
Инфраструктура должна быть к этому готова, поэтому с 2013 года ведутся работы
по ликвидации узких участков железной дороги.
Важнейшим для страны проектом занимается ОАО РЖД. Казалось
бы, шесть лет – достаточный срок для решения поставленных задач. Тем более речь
идет о проекте государственной важности. Но реальность, как оказалось, далеко
от красивых картинок, которые рисуют в своих отчетах должностные лица.
Вместо рекордной прибыли угольные предприятия Кемеровской
области столкнулись с колоссальными убытками. Падение цен на энергоносители на
западном направлении – полбеды. Гораздо сильнее по добытчикам Кузбасса бьет
невозможность реализовать ресурсы на Востоке.
В Азии спрос на российский уголь находится на стабильно
высоком уровне. Не рынок – золотая жила. Казалось бы, продавай ресурсы и делай
прибыль, богатей, расширяй производство, плати хорошие деньги работникам. Но на
пути процветания кузбасских угольщиков встало РЖД.
Как пишут , компания Олега Белозерова не до конца выполнила обязательства по расширению пропускной способности Восточного
полигона. Покупателей на кузбасский уголь – хоть отбавляй, готовы платить
хорошие деньги. Вместо этого они вынуждены стоять в очереди, ожидая, когда
устаревшая железнодорожная инфраструктура сможет пропустить составы с
"черным золотом".
В руководстве региона разводят руками: ситуация патовая.
"Вынуждены снижать объемы добычи, сокращать или отправлять в простой часть
своих работников", – признался замгубернатора Кемеровской области по
промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
Чиновник прямо на вину акционерного общества в
транспортном коллапсе. "За сложившуюся ситуацию, возникшую по причине
несвоевременного исполнения своих обязательств ОАО "РЖД", теперь будут отвечать
руководители угольных компаний и руководители угледобывающих регионов. Ведь
именно им придется объяснять людям, почему им несвоевременно платят заработную
плату или почему сокращается добыча и, как следствие, высвобождается
персонал", – жалуется Панов.
Пути выхода из кризиса обсуждали на прошлой неделе на
совещании с участием руководства Кузбасса, угольщиков и представителей РЖД. В
итоге решили: без помощи федерального правительства не обойтись. В ближайшее
время заксобрание Кемеровской области внесет в Госдуму законопроект об
инвестиционном развитии Восточного полигона.
Общественность и эксперты предупреждают: неторопливость
перевозчика грозит Кузбассу социальными потрясениями. "Шахты встали, не
сумев обеспечить экспорт, а рабочие ушли на забастовку. И все это на те
колоссальные деньги из бюджета, которые были выделены для РЖД под Восточный
полигон", – сокрушается телеграм-канал "Банкста".
Перед богатейшим регионом России замаячила зловещая тень
"лихих 90-х". На днях около 200 горняков на
шахтах "Алексеевская" и "Заречная". Шахтеры отказываются
выходить в забой, пока им не погасят долги по заработной плате – более 100
миллионов рублей.
Сейчас горнякам выплатили от 8 до 15% зарплаты, да и то за
октябрь, сообщает . На что встречать новый год – непонятно. Да что там праздник, тут хотя
бы элементарно не умереть с голода. Дошло до того, что шахтерам начали выдавать
продуктовые карточки номиналом в тысячу рублей.
Руководство Кемеровской области уверяет, что продлит срок
выплат до 25 декабря. В противном случае бастовать будут не сотни, а тысячи
горняков: в профсоюзе на "Алексеевской" и "Заречной"
состоит около двух тысяч шахтеров.
Горняки рассчитывают на скорое решение проблемы.
Надежду дал президент Владимир Путин. В ходе ежегодной
пресс-конференции он пообещал развитие Восточного полигона.
"Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД, это и для транспорта
хорошо, и для поддержания рабочих мест и развития транспортного машиностроения.
Наконец, деньги направлены на расшивку БАМа и Транссиба", – сказал глава
государства.
Об опасениях горняков президент знает. "Да, мы видим
изменения на рынке угля, скажем, в Европе, нам нужно обеспечить развитие
восточного полигона, и мы тоже в том числе, возможно, из Фонда национального
благосостояния будем это делать", – заверил Путин.
К сожалению, многие проблемы в России продолжают решаться в
режиме ручного управления. Президенту не пришлось бы вмешиваться в ситуацию,
выполни РЖД свои обязательства в срок. Но время вспять не повернуть. Местным
предприятиям остается считать убытки, а федеральным властям – количество недополученных
налогов.
Нет сомнений, что рано или поздно работы на Восточном
полигоне будут выполнены. Но понесет ли ответственность за сложившуюся ситуацию РЖД?