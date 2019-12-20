Кемеровская область считается центром угольной промышленности России. Полезные ископаемые идут не только на внутренние нужды страны, но и востребованы на зарубежных рынках. Но в новый, 2020-й год богатейший регион входит в предкризисном состоянии. Из-за невысоких темпов модернизации Восточного полигона, которое проводит РЖД, местные предприятия не могут отправить достаточное количество угля на азиатские рынки. В итоге страдают простые шахтеры: убытки поставщиков привели к невыплате заработной платы и забастовкам.

Кемеровская область считается центром угольной промышленности России. Полезные ископаемые идут не только на внутренние нужды страны, но и востребованы на зарубежных рынках. Но в новый, 2020-й год богатейший регион входит в предкризисном состоянии. Из-за невысоких темпов модернизации Восточного полигона, которое проводит РЖД, местные предприятия не могут отправить достаточное количество угля на азиатские рынки. В итоге страдают простые шахтеры: убытки поставщиков привели к невыплате заработной платы и забастовкам.Через Восточный полигон проходят важнейшие транспортныемагистрали востока России – Байкало-Амурская и Транссибирская. По нимосуществляется грузопоток на стремительное растущие азиатские рынки.Инфраструктура должна быть к этому готова, поэтому с 2013 года ведутся работыпо ликвидации узких участков железной дороги.Важнейшим для страны проектом занимается ОАО РЖД. Казалосьбы, шесть лет – достаточный срок для решения поставленных задач. Тем более речьидет о проекте государственной важности. Но реальность, как оказалось, далекоот красивых картинок, которые рисуют в своих отчетах должностные лица.Вместо рекордной прибыли угольные предприятия Кемеровскойобласти столкнулись с колоссальными убытками. Падение цен на энергоносители назападном направлении – полбеды. Гораздо сильнее по добытчикам Кузбасса бьетневозможность реализовать ресурсы на Востоке.В Азии спрос на российский уголь находится на стабильновысоком уровне. Не рынок – золотая жила. Казалось бы, продавай ресурсы и делайприбыль, богатей, расширяй производство, плати хорошие деньги работникам. Но напути процветания кузбасских угольщиков встало РЖД.Как пишут , компания Олега Белозерова не до конца выполнила обязательства по расширению пропускной способности Восточногополигона. Покупателей на кузбасский уголь – хоть отбавляй, готовы платитьхорошие деньги. Вместо этого они вынуждены стоять в очереди, ожидая, когдаустаревшая железнодорожная инфраструктура сможет пропустить составы с"черным золотом".В руководстве региона разводят руками: ситуация патовая."Вынуждены снижать объемы добычи, сокращать или отправлять в простой частьсвоих работников", – признался замгубернатора Кемеровской области попромышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.Чиновник прямо на вину акционерного общества втранспортном коллапсе. "За сложившуюся ситуацию, возникшую по причиненесвоевременного исполнения своих обязательств ОАО "РЖД", теперь будут отвечатьруководители угольных компаний и руководители угледобывающих регионов. Ведьименно им придется объяснять людям, почему им несвоевременно платят заработнуюплату или почему сокращается добыча и, как следствие, высвобождаетсяперсонал", – жалуется Панов.Пути выхода из кризиса обсуждали на прошлой неделе насовещании с участием руководства Кузбасса, угольщиков и представителей РЖД. Витоге решили: без помощи федерального правительства не обойтись. В ближайшеевремя заксобрание Кемеровской области внесет в Госдуму законопроект обинвестиционном развитии Восточного полигона.Общественность и эксперты предупреждают: неторопливостьперевозчика грозит Кузбассу социальными потрясениями. "Шахты встали, несумев обеспечить экспорт, а рабочие ушли на забастовку. И все это на теколоссальные деньги из бюджета, которые были выделены для РЖД под Восточныйполигон", – сокрушается телеграм-канал "Банкста".Перед богатейшим регионом России замаячила зловещая тень"лихих 90-х". На днях около 200 горняков нашахтах "Алексеевская" и "Заречная". Шахтеры отказываютсявыходить в забой, пока им не погасят долги по заработной плате – более 100миллионов рублей.Сейчас горнякам выплатили от 8 до 15% зарплаты, да и то заоктябрь, сообщает . На что встречать новый год – непонятно. Да что там праздник, тут хотябы элементарно не умереть с голода. Дошло до того, что шахтерам начали выдаватьпродуктовые карточки номиналом в тысячу рублей.Руководство Кемеровской области уверяет, что продлит сроквыплат до 25 декабря. В противном случае бастовать будут не сотни, а тысячигорняков: в профсоюзе на "Алексеевской" и "Заречной"состоит около двух тысяч шахтеров.Горняки рассчитывают на скорое решение проблемы.Надежду дал президент Владимир Путин. В ходе ежегоднойпресс-конференции он пообещал развитие Восточного полигона."Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД, это и для транспортахорошо, и для поддержания рабочих мест и развития транспортного машиностроения.Наконец, деньги направлены на расшивку БАМа и Транссиба", – сказал главагосударства.Об опасениях горняков президент знает. "Да, мы видимизменения на рынке угля, скажем, в Европе, нам нужно обеспечить развитиевосточного полигона, и мы тоже в том числе, возможно, из Фонда национальногоблагосостояния будем это делать", – заверил Путин.К сожалению, многие проблемы в России продолжают решаться врежиме ручного управления. Президенту не пришлось бы вмешиваться в ситуацию,выполни РЖД свои обязательства в срок. Но время вспять не повернуть. Местнымпредприятиям остается считать убытки, а федеральным властям – количество недополученныхналогов.Нет сомнений, что рано или поздно работы на Восточномполигоне будут выполнены. Но понесет ли ответственность за сложившуюся ситуацию РЖД?