Валерий Новиков стал
гостем студии шоу Дмитрия
Шепелева На самом
деле на Первом канале.
Артист из сериала Ивановы-Ивановы 13 лет
отказывался признавать свою законную наследницу Александру.
Валерий Новиков стал
гостем студии шоу Дмитрия
Шепелева "На самом
деле" на Первом канале.
Артист из сериала "Ивановы-Ивановы" 13 лет
отказывался признавать свою законную наследницу Александру.
61-летний
актер встретился на программе со своей дочерью. Узнав об изменах его бывшей
жены и матери девушки, Валерий заподозрил, что не является отцом Александры.
Актер из сериала "Ивановы-Ивановы" рассказал, что Саша родилась в браке с Ольгой. Супруги развелись в 2006 году из-за измен женщины. Узнав о
предательстве избранницы, Валерий решил, что Александра не может быть
его дочерью. Он разорвал все связи с девушкой и вот уже 13
лет не общается с ней.
Увидев 25-летнюю Александру в студии, мужчина решил оправдаться. "Я всегда считал, что ты моя
дочь, но после развода у меня появились сомнения в этом", – заявила звезда
1 Дек 2019 в 12:14 PST
Девушка призналась, что
все это время ей очень не хватало отца. Она не понимает, что должно произойти,
чтобы бросить ребенка.
Оказалось, у
Новикова есть еще одна дочь – десятилетняя Яна. Девочку
родила экс-возлюбленная актера Екатерина Денисова.
В жизни младшей наследницы артист также не принимал участия.