Валерий Новиков стал гостем студии шоу Дмитрия Шепелева На самом деле на Первом канале. Артист из сериала Ивановы-Ивановы 13 лет отказывался признавать свою законную наследницу Александру.

Валерий Новиков сталгостем студии шоу ДмитрияШепелева "На самомделе" на Первом канале.Артист из сериала "Ивановы-Ивановы" 13 летотказывался признавать свою законную наследницу Александру.61-летнийактер встретился на программе со своей дочерью. Узнав об изменах его бывшейжены и матери девушки, Валерий заподозрил, что не является отцом Александры.Актер из сериала "Ивановы-Ивановы" рассказал, что Саша родилась в браке с Ольгой. Супруги развелись в 2006 году из-за измен женщины. Узнав опредательстве избранницы, Валерий решил, что Александра не может бытьего дочерью. Он разорвал все связи с девушкой и вот уже 13лет не общается с ней.Увидев 25-летнюю Александру в студии, мужчина решил оправдаться. "Я всегда считал, что ты моядочь, но после развода у меня появились сомнения в этом", – заявила звезда1 Дек 2019 в 12:14 PSTДевушка призналась, чтовсе это время ей очень не хватало отца. Она не понимает, что должно произойти,чтобы бросить ребенка.Оказалось, уНовикова есть еще одна дочь – десятилетняя Яна. Девочкуродила экс-возлюбленная актера Екатерина Денисова.В жизни младшей наследницы артист также не принимал участия.