После расставания с супругом Дмитрием Ивановым певица сбросила
14 килограммов.
Лолита Милявская уверена, что развод пошел ей на пользу.
После расставания с супругом Дмитрием Ивановым певица сбросила
14 килограммов.
Лолита Милявская уверена, что развод пошел ей на пользу.
Поклонники приятно удивлены
тем, как в последнее время преобразилась знаменитость. Свою фигуру она теперь
подчеркивает облегающими нарядами. Артистка рассказала, как ей удалось быстро
избавиться от лишних килограммов.
Оказалось,
Лолите Милявской не пришлось менять пищевые привычки. По ее словам, на диетах
она не сидит. "Как ела двадцать раз в день, так и ем. Ни в чем себе не
отказываю", – цитирует певицу . Она пришла в форму
благодаря эндокринологу. "Ты приходишь к нему, сдаешь анализы и избавляешься от
всего ненужного", – сообщила исполнительница.
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