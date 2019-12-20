После расставания с супругом Дмитрием Ивановым певица сбросила 14 килограммов. Лолита Милявская уверена, что развод пошел ей на пользу.

После расставания с супругом Дмитрием Ивановым певица сбросила14 килограммов.Лолита Милявская уверена, что развод пошел ей на пользу.Поклонники приятно удивленытем, как в последнее время преобразилась знаменитость. Свою фигуру она теперьподчеркивает облегающими нарядами. Артистка рассказала, как ей удалось быстроизбавиться от лишних килограммов.Оказалось,Лолите Милявской не пришлось менять пищевые привычки. По ее словам, на диетахона не сидит. "Как ела двадцать раз в день, так и ем. Ни в чем себе неотказываю", – цитирует певицу . Она пришла в формублагодаря эндокринологу. "Ты приходишь к нему, сдаешь анализы и избавляешься отвсего ненужного", – сообщила исполнительница.Материал дополняется