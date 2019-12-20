Сергея Лазарев спровоцировал жаркие споры в Сети. Обыватели утверждают, что вокалист оскорбил незнакомку в магазине.
Сергея Лазарев спровоцировал жаркие споры в Сети. Обыватели утверждают, что вокалист оскорбил незнакомку в магазине.
В Интернете обсуждают свежее
видео с участием популярного вокалиста. В кадре Сергей Лазарев прогуливается среди
полок супермаркета. На пути артиста встречается женщина-промоутер.
Дама предлагает певцу попробовать творог с черникой от известного производителя. Тот с удовольствием
соглашается отведать десерт.
Ролик Сергей Лазарев
опубликовал в личном "Инстаграм". "Если бы не эта очаровательная бабушка, ни за
что бы не остановился! Но вы только посмотрите, мне кажется, она каждому
напомнила свою родную! Такая же добрая, приветливая… Еще и угощает вкусненьким!
Творог с детства обожаю, совесть не позволила съесть все на дегустации, набрал
домой))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал певец.
Некоторых посмотревших видео
обывателей возмутило, что Сергей, общаясь с дамой, называет ее "бабушка". Дескать,
женщина не выглядит такой уж старой.
"Сергей, ну как у вас
язык повернулся назвать женщину, пусть и в солидном возрасте, бабулей? Айайай😺", "Женщина могла обидеться за бабулю))", "Да, мне тоже так
показалось) Она не так уж и стара, можно было и женщиной назвать, или вообще
воздержаться от того, что бы как-то называть", "А не оскорбили вы ее?))) Я не
вижу тут бабулю, прекрасная молодая женщина😂", – распекали оплошавшую знаменитость пользователи Сети.
К слову, были и те, кто не
увидел в обращении ничего предосудительного. Поклонники отмечали,
что ролик рекламный, постановочный, поэтому, вокалист, скорее всего, произносит
текст по сценарию.
"Это сейчас везде такие
люди, которые в каждом сказанном слове видят оскорбление?", "какой
текст написали, такой и сказал))) не похоже это на случайную встречу в
магазине) и Сергей прям пробует открытый йогурт пластиковой ложкой 🙈
я бы не рискнула, а тут звезда... 😉", – рассуждали подписчики