Сергея Лазарев спровоцировал жаркие споры в Сети. Обыватели утверждают, что вокалист оскорбил незнакомку в магазине.

Сергея Лазарев спровоцировал жаркие споры в Сети. Обыватели утверждают, что вокалист оскорбил незнакомку в магазине.В Интернете обсуждают свежеевидео с участием популярного вокалиста. В кадре Сергей Лазарев прогуливается средиполок супермаркета. На пути артиста встречается женщина-промоутер.Дама предлагает певцу попробовать творог с черникой от известного производителя. Тот с удовольствиемсоглашается отведать десерт.Ролик Сергей Лазаревопубликовал в личном "Инстаграм". "Если бы не эта очаровательная бабушка, ни зачто бы не остановился! Но вы только посмотрите, мне кажется, она каждомунапомнила свою родную! Такая же добрая, приветливая… Еще и угощает вкусненьким!Творог с детства обожаю, совесть не позволила съесть все на дегустации, набралдомой))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал певец.Некоторых посмотревших видеообывателей возмутило, что Сергей, общаясь с дамой, называет ее "бабушка". Дескать,женщина не выглядит такой уж старой."Сергей, ну как у васязык повернулся назвать женщину, пусть и в солидном возрасте, бабулей? Айайай😺", "Женщина могла обидеться за бабулю))", "Да, мне тоже такпоказалось) Она не так уж и стара, можно было и женщиной назвать, или вообщевоздержаться от того, что бы как-то называть", "А не оскорбили вы ее?))) Я невижу тут бабулю, прекрасная молодая женщина😂", – распекали оплошавшую знаменитость пользователи Сети.К слову, были и те, кто неувидел в обращении ничего предосудительного. Поклонники отмечали,что ролик рекламный, постановочный, поэтому, вокалист, скорее всего, произноситтекст по сценарию."Это сейчас везде такиелюди, которые в каждом сказанном слове видят оскорбление?", "какойтекст написали, такой и сказал))) не похоже это на случайную встречу вмагазине) и Сергей прям пробует открытый йогурт пластиковой ложкой 🙈я бы не рискнула, а тут звезда... 😉", – рассуждали подписчики