Как оказалось, существует ряд нюансов при выборе красной икры. Об этом рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

Как оказалось, существует ряд нюансов при выборе красной икры. Об этом рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.По ее словам, лучше всего покупать деликатес в стеклянной банке или на развес – так сложнее спрятать некачественный продукт. Тем не менее, самым классическим вариантом является жестяная тара, но тогда стоит внимательнее осмотреть упаковку.Если на банке есть минимальные повреждения, то стоит отложить ее в сторону. По данным , тара не должна быть вздутой. Это верный признак наличия недопустимых видов микробов в продукте.Микробы и прочие посторонние организмы в икре приводят к тяжелым последствиям, сообщает . Самое безобидное – искажение вкуса. Но есть риск получить сильнейшее отравление."Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися", – заметила Наталья Петроченкова.19 Дек 2019 в 11:11 PSTЭксперт Роскачества в интервью радио Sputnik отметила, что лучше всего выбирать икру с маркировкой ГОСТ на упаковке. Также она утверждает, что надо смотреть на место изготовления икры. Самая лучшая продукция из традиционных мест, вроде Камчатки и Сахалина, пишет.