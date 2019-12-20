Власти Калининграда хотят запретить в городе строительство домов выше девяти этажей. В историческом центре города ограничение составит семь этажей.

Соответствующие поправки в генеральный план города находятся на обсуждении, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов, пишет "Российская газета".Исключением по высотности могут стать проекты, получившие специальное разрешение градостроительного совета. Выдачу таких документов детально пропишут с учетом мнения общественности.Кроме того, в список, предъявляемый к застройщикам, включат создание объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Поводом для этого требования стала ситуация, сложившаяся в микрорайоне "Восточный", - там построили школу на 1,7 тысячи мест, но добираться до нее сложно из-за неразвитой транспортной инфраструктуры.