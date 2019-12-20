20.12.2019

2019-12-20 19:10:03

Командные состязания некомандного вида спорта

Во Владимире стартовали соревнования по боксу. Одному из самых зрелищных контактных видов спорта. Юноши 15-16 лет вступили в борьбу за кубок Золотого Кольца России.

Ещё одна проверка силы воли и характера. Так о состязаниях говорит Артём Андреев из Костромы. Боксом он занимается всего два года. Соревнования на Кубок Золотого кольца - большой шаг на его спортивном пути. Самое сложное - тренировки, рассказывает школьник, но даже выйти на ринг непросто.

Артем Андреев, участник соревнований из Костромской области: «Соревнования - это, в первую очередь, перебороть себя. То есть если ты вышел на ринг, можно сказать, что ты уже победил. Потому что это не легко, как все думают. Выйти на ринг, осознавать, что тебя там будут бить».

Это не просто межобластные турниры между Иваново, Ярославлем, Костромой и Владимиром. Это жесткие конкурентные условия, важно отстоять честь команды, что этому виду спорта несвойственно. И победа боксера приносит очки всей сборной.

Сергей Бердник, технический делегат Федерации бокса России, супервайзер соревнований: «Соревнования проходят по круговой системе. Команда с командой, набираются очки. За победу причисляется 2 очка, за ничью - 1 очко. И за неявку - ноль очков. Это идет борьба за кубок! Кубок Золотого кольца».

Соревнования проходят в пятый раз. Владимирские спортсмены трижды побеждали и лишь в прошлом году уступили Ивановской области с разницей в один балл. Это бой-реванш, рассказывает старший тренер 33 региона по боксу, Александр Мосягин, и юноши к нему полностью готовы.

Александр Мосягин, старший тренер сборной Владимирской области по боксу: « - Команда готова хорошо. - Можно сказать, что это лучшие спортсмены? - Да! Со всей области. У нас просматривались муромские боксеры, ковровские, гусевские. У нас представлены все районы нашей области».

Сейчас Федерация бокса России рассматривает вариант проведения всероссийских соревнований по принципу Золотого кольца - команда на команду. Это придаст спорту большую популярность и зрелищность, а боксерам - поможет мобилизовать все силы, чтобы защитить честь родного региона. Исполнив спортивные мечты.

Никита Тарбеев, Ольга Павловская. Андрей Синягин

«Вести-Владимир»

