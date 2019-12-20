Корреспондента Коммерсанта Романа Дорофеева задержали возле здания ФСБ в Москве. Журналист снимал сюжет о стрельбе на Лубянке. Сейчас он находится в ОВД Мещанский. Незадолго до ..

Корреспондента "Коммерсанта" Романа Дорофеева задержали возле здания ФСБ в Москве. Журналист снимал сюжет о стрельбе на Лубянке. Сейчас он находится в ОВД "Мещанский".Незадолго до задержания к корреспонденту подошел мужчина, который в грубой форме попросил его убрать камеру. "Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел!", – цитирует его "".Спустя некоторое время к Роману Дорофееву подошел человек в форме и попросил пройти с ним в отделение полиции. В ОВД "Мещанский" сообщили, что сейчас журналист "дает объяснения". Другие подробности пока не раскрываются.