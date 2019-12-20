Ведущая юмористической передачи Аншлаг Регина Дубовицкая откровенно пообщалась с коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой. Звезда рассекретила мужа, рассказала о наследниках и сделала неожиданное признание.

Ведущая юмористическойпередачи "Аншлаг" Регина Дубовицкая откровенно пообщалась с коллегой по цехуЛерой Кудрявцевой. Звезда "рассекретила" мужа, рассказала о наследниках исделала неожиданное признание.Регина Дубовицкаяпоявилась на свет в городе Шадринске Курганской области. Мать знаменитости былабиологом, а отец филологом. С раннего возраста будущая знаменитость мечталастать журналистом.Повзрослев, Регинаустроилась редактором на радио. Работа помогла Дубовицкой обрести полезные знакомства.В среде артистов она стала своей.В 1987 году РегинаДубовицкая решила попробовать себя в качестве телеведущей и создала "Аншлаг".Программа существует уже 30 лет – это фантастический срок для российскоготелевещания. За это время теледива успела подружиться со многими юмористами. О звездах"Аншлага", которых уже нет в живых, знаменитость отзывается очень тепло."Прошло время – незвонит, звоню сама – не берет", – с грустью поведала Регина о том, как неуспела попрощаться с Михаилом Задорновым.Также Регина Дубовицкая призналасьЛере Кудрявцевой, что на семейном фронте у нее все гладко. Она много лет замужемза доктором физико-математических наук. Свой брак телеведущая называетсчастливым. У знаменитости есть взрослая дочь и подрастает внучка.19 Дек 2019 в 12:20 PSTОсновательница "Аншлага"не любит откровенничать, однако для шоу "Секрет на миллион" сделала исключение. Знаменитость раскрыла тайну, которая заставилаахнуть от неожиданности. Узнать, какой секрет скрывает Регина Дубовицкая, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ."Я благодарна ей за то,что она согласилась поговорить со мной о семье, ведь Регина бережет личную жизньсвоих самых близких людей и предпочитает о них не распространяться. И все жередакторам нашей программы удалось узнать о Дубовицкой такое, о чем она неговорила даже друзьям. Как? Это загадка даже для меня – каждый раз поражаюсьсправедливости поговорки о том, что все тайное рано или поздно становитсяявным…" – цитирует .