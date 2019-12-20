Ведущая юмористической
передачи Аншлаг Регина Дубовицкая откровенно пообщалась с коллегой по цеху
Лерой Кудрявцевой. Звезда рассекретила мужа, рассказала о наследниках и
сделала неожиданное признание.
Ведущая юмористической
передачи "Аншлаг" Регина Дубовицкая откровенно пообщалась с коллегой по цеху
Лерой Кудрявцевой. Звезда "рассекретила" мужа, рассказала о наследниках и
сделала неожиданное признание.
Регина Дубовицкая
появилась на свет в городе Шадринске Курганской области. Мать знаменитости была
биологом, а отец филологом. С раннего возраста будущая знаменитость мечтала
стать журналистом.
Повзрослев, Регина
устроилась редактором на радио. Работа помогла Дубовицкой обрести полезные знакомства.
В среде артистов она стала своей.
В 1987 году Регина
Дубовицкая решила попробовать себя в качестве телеведущей и создала "Аншлаг".
Программа существует уже 30 лет – это фантастический срок для российского
телевещания. За это время теледива успела подружиться со многими юмористами. О звездах
"Аншлага", которых уже нет в живых, знаменитость отзывается очень тепло.
"Прошло время – не
звонит, звоню сама – не берет", – с грустью поведала Регина о том, как не
успела попрощаться с Михаилом Задорновым.
Также Регина Дубовицкая призналась
Лере Кудрявцевой, что на семейном фронте у нее все гладко. Она много лет замужем
за доктором физико-математических наук. Свой брак телеведущая называет
счастливым. У знаменитости есть взрослая дочь и подрастает внучка.
19 Дек 2019 в 12:20 PST
Основательница "Аншлага"
не любит откровенничать, однако для шоу "Секрет на миллион" сделала исключение. Знаменитость раскрыла тайну, которая заставила
ахнуть от неожиданности. Узнать, какой секрет скрывает Регина Дубовицкая, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.
"Я благодарна ей за то,
что она согласилась поговорить со мной о семье, ведь Регина бережет личную жизнь
своих самых близких людей и предпочитает о них не распространяться. И все же
редакторам нашей программы удалось узнать о Дубовицкой такое, о чем она не
говорила даже друзьям. Как? Это загадка даже для меня – каждый раз поражаюсь
справедливости поговорки о том, что все тайное рано или поздно становится
явным…" – цитирует .