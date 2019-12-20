В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал игровой день. В Екатеринбурге местный Автомобилист одержал минимальную победу над гостями из нижнекамского Нефтехимика.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал игровой день. В Екатеринбурге местный "Автомобилист" одержал минимальную победу над гостями из нижнекамского "Нефтехимика". Матч завершился со счетом 4:3 в пользу команду с Урала.Победу хозяевам площадки принесли точные броски Георгия Белоусова, Джеффа Плэтта и дубль Брукса Мэйсека. Хоккеисты "Нефтехимика" смогли ответить сопернику только тремя заброшенными шайбами, авторами которых стали Якоб Берглунд, Александр Черников и Йонас Энлунд.Благодаря домашнему успеху "Автомобилист" добился третьей победы подряд – все они одержаны в родных стенах. Теперь у екатеринбуржцев 47 очков и четвертое место Восточной конференции. "Нефтехимик" же с 39 баллами располагается на 10 строчке.В параллельном матче челябинский "Трактор" на своей площадке потерпел поражение от хабаровского "Амура". По итогам основного времени и овертайма победитель выявлен не был – ничья 2:2. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты гостей. Итог 3:2 в пользу "Амура".