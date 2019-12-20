Экс-солистка прославленной группы Мираж Наталия Гулькина откровенно пообщалась с корреспондентом Дни.ру. Звезда призналась, что в скором времени в ее жизни произойдут перемены.

Экс-солистка прославленной группы "Мираж" Наталия Гулькинаоткровенно пообщалась с корреспондентом "Дни.ру". Звезда призналась, что в скоромвремени в ее жизни произойдут перемены."Знаете, обещали мне, во всяком случае звездыговорят так, что в этом году я должна встретить своего мужчину. Вы знаете, я такойчеловек, я могу и подождать. Лишь бы хороший был человек", – поведала НаталияГулькина.Артистка отметила, что непротив если ее новый любовник будет состоявшимся и состоятельным. Гулькинане скрывает, что и сама материально хорошо обеспечена. "Я богата душой,понимаете", – улыбнулась экс-солистка группы "Мираж".После Наталия Гулькинарассказала о детях. По словам артистки, ее отпрыски, Алексей и Яна, уже живутсамостоятельно: учатся и работают. В этом году младшая наследница звезды отпраздновала20-летие. Девушка увлекается психологией.Гулькина призналась, чтоотпрыскам ее звездный статус жизнь не упрощает. Между тем звезда не скрывает,что дети когда-то пользовались ее связями."Раньше да, а сейчас яничем им не помогаю. Они сами все делают", – сказала Наталия Гулькина.1 Ноя 2019 в 4:56 PDTНапомним, знаменитаявокалистка четыре раза была замужем. Первым избранником звезды группы "Мираж" былНиколай Гулькин. В браке, который оказался недолгим, родился первенец артисткиАлексей. Во второй раз пошла под венец с концертным директоромКонстантином Терентьевым. Мужчина умер от инсульта, уже после развода спевицей.Не сложился и третий браквокалистки с руководителем и танцором шоу-балета "Street Jazz" СергеемМандриком. В этом союзе у звезды появилась дочь Яна. В четвертый раз вЗАГС отправилась с врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Спустядва года после свадьбы пара распалась.