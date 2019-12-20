Экс-солистка прославленной группы Мираж Наталия Гулькина
откровенно пообщалась с корреспондентом Дни.ру. Звезда призналась, что в скором
времени в ее жизни произойдут перемены.
Экс-солистка прославленной группы "Мираж" Наталия Гулькина
откровенно пообщалась с корреспондентом "Дни.ру". Звезда призналась, что в скором
времени в ее жизни произойдут перемены.
"Знаете, обещали мне, во всяком случае звезды
говорят так, что в этом году я должна встретить своего мужчину. Вы знаете, я такой
человек, я могу и подождать. Лишь бы хороший был человек", – поведала Наталия
Гулькина.
Артистка отметила, что не
против если ее новый любовник будет состоявшимся и состоятельным. Гулькина
не скрывает, что и сама материально хорошо обеспечена. "Я богата душой,
понимаете", – улыбнулась экс-солистка группы "Мираж".
После Наталия Гулькина
рассказала о детях. По словам артистки, ее отпрыски, Алексей и Яна, уже живут
самостоятельно: учатся и работают. В этом году младшая наследница звезды отпраздновала
20-летие. Девушка увлекается психологией.
Гулькина призналась, что
отпрыскам ее звездный статус жизнь не упрощает. Между тем звезда не скрывает,
что дети когда-то пользовались ее связями.
"Раньше да, а сейчас я
ничем им не помогаю. Они сами все делают", – сказала Наталия Гулькина.
1 Ноя 2019 в 4:56 PDT
Напомним, знаменитая
вокалистка четыре раза была замужем. Первым избранником звезды группы "Мираж" был
Николай Гулькин. В браке, который оказался недолгим, родился первенец артистки
Алексей. Во второй раз пошла под венец с концертным директором
Константином Терентьевым. Мужчина умер от инсульта, уже после развода с
певицей.
Не сложился и третий брак
вокалистки с руководителем и танцором шоу-балета "Street Jazz" Сергеем
Мандриком. В этом союзе у звезды появилась дочь Яна. В четвертый раз в
ЗАГС отправилась с врачом-педиатром Сергеем Реутовым. Спустя
два года после свадьбы пара распалась.