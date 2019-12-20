65-летняя артистка обожает удивлять окружающих, несмотря на свой солидный возраст. Так, накануне она предстала в крайне неожиданном амплуа, чем буквально шокировала россиян.

65-летняя артистка обожает удивлять окружающих, несмотря на свой солидный возраст. Так, накануне она предстала в крайне неожиданном амплуа, чем буквально шокировала россиян.Аутфит знаменитости состоит их зеркально мини-платья, массивных цепей на шее и крупных сережек. А вишенкой на торте стал тюрбан на голове у звезды.Оказалось, Любови потребовался специально обученный стилист, чтобы сделать такое сооружение на голове. Об этом она рассказала а своей странице в социальной сети Инстаграм."Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того, чтобы правильно завязать тюрбан, специально приезжал отдельный стилист. Спасибо, Франческа, за идеальный тюрбан", – от всей души поблагодарила Успенская.19 Дек 2019 в 8:12 PSTБольшинство подписчиков не оценили экстравагантный образ. Многие отметили, что в таком амплуа исполнительница похожа на Верку Сердючку. "Точно Сердючка! Прям первое что на ум пришло, увидев это! Наряд Сердючки, а нос, как у Майкла Джексона!", – заявил злопыхатель."Египетская мумия", – отметил хейтер.Тем не менее, некоторые все-таки сделали Любови искренние комплименты. "Вам идет!", "Обворожительна!", "Пример для подражания", "Шикарный образ", – восторгались поклонники.