Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение
Временно исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике Марина Чекунова 20 декабря оставила свой пост. Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение.
Ранее мы писали о том, что вице-губернатор решила покинуть Владимирскую область по собственному желанию, так как ей предложили работу в Москве. Марина Чекунова была назначена на должность вице-губернатора год назад – 7 декабря 2018 года. За это время, по данным областной пресс-службы, благодаря её работе, было обеспечено достижение ключевых показателей по национальным проектам, были внесены изменения в программы развития по всем направлениям социальной сферы, было принято несколько важных законов.
Жителям Владимирской области, да и всей стране, Марина Чекунова запомнилась громким скандалом федерального масштаба, случившимся в струнинской больнице. Тогда вице-губернатора обвиняли в грубом общении с персоналом аварийной поликлиники. Чекунова попросила работников постирать занавески, почистить порожки и убрать сухие цветы с подоконника в больнице, подлежащей сносу. В итоге чиновница убиралась в больнице вместе с персоналом.
В скором времени Владимир Сипягин должен представить нового кандидата на должность вице-губернатора администрации Владимирской области по социальной политике.