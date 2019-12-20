Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение

Временно исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике Марина Чекунова 20 декабря оставила свой пост. Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение.Ранее мы писали о том, что вице-губернатор решила покинуть Владимирскую область по собственному желанию, так как ей предложили работу в Москве. Марина Чекунова была назначена на должность вице-губернатора год назад – 7 декабря 2018 года. За это время, по данным областной пресс-службы, благодаря её работе, было обеспечено достижение ключевых показателей по национальным проектам, были внесены изменения в программы развития по всем направлениям социальной сферы, было принято несколько важных законов.Жителям Владимирской области, да и всей стране, Марина Чекунова запомнилась громким скандалом федерального масштаба, случившимся в струнинской больнице. Тогда вице-губернатора обвиняли в грубом общении с персоналом аварийной поликлиники. Чекунова попросила работников постирать занавески, почистить порожки и убрать сухие цветы с подоконника в больнице, подлежащей сносу. В итоге чиновница убиралась в больнице вместе с персоналом.В скором времени Владимир Сипягин должен представить нового кандидата на должность вице-губернатора администрации Владимирской области по социальной политике.