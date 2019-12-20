Певица Вера Брежнева выкроила
время в плотном рабочем графике, чтобы побыть в кругу семьи. Вокалистка поделилась
счастливым моментом с поклонниками.
Певица Вера Брежнева выкроила
время в плотном рабочем графике, чтобы побыть в кругу семьи. Вокалистка поделилась
счастливым моментом с поклонниками.
Конец 2019 года для 37-летней
Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж
вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний
музыкант увлекся 31-летней солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег.
Вера Брежнева на сплетни
внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить
романы. Чтобы развеять слухи, артистка опубликовала в личном "Инстаграм"
семейный снимок.
На фото запечатлена 10-летняя
дочь Веры Брежневой от предыдущих отношений Сара. Девочка прильнула к плечу сидящей
рядом матери. На груди артистки, которая неполностью попала в кадр, лежит
мужская рука, судя по всему, она принадлежит Константину Меладзе.
"Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг
выдается такое время с семьей… Бесценно", – призналась Вера Брежнева.
Также знаменитость продемонстрировала новогоднюю ель,
которая установлена в гостиной ее дома. Высокое дерево украшено серебристыми шариками,
шишками и светящейся гирляндой.
Напомним, у двое детей. Старшая наследница
вокалистки, Соня, родилась в 2001 году. Ее отец бизнесмен Виталий Войченко. Девушка живет
в США, учится в местном колледже. Младший отпрыск знаменитости, Сара, появилась
на свет в 2009 году в браке и бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка
проживает с родительницей.