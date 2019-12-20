Певица Вера Брежнева выкроила время в плотном рабочем графике, чтобы побыть в кругу семьи. Вокалистка поделилась счастливым моментом с поклонниками.

Певица Вера Брежнева выкроилавремя в плотном рабочем графике, чтобы побыть в кругу семьи. Вокалистка поделиласьсчастливым моментом с поклонниками.Конец 2019 года для 37-летнейВеры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что мужвокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летниймузыкант увлекся 31-летней солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег.Вера Брежнева на сплетнивнимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутитьроманы. Чтобы развеять слухи, артистка опубликовала в личном "Инстаграм"семейный снимок.На фото запечатлена 10-летняядочь Веры Брежневой от предыдущих отношений Сара. Девочка прильнула к плечу сидящейрядом матери. На груди артистки, которая неполностью попала в кадр, лежитмужская рука, судя по всему, она принадлежит Константину Меладзе."Когда концерты каждый день в разных городах и вдругвыдается такое время с семьей… Бесценно", – призналась Вера Брежнева.Также знаменитость продемонстрировала новогоднюю ель,которая установлена в гостиной ее дома. Высокое дерево украшено серебристыми шариками,шишками и светящейся гирляндой.Напомним, у двое детей. Старшая наследницавокалистки, Соня, родилась в 2001 году. Ее отец бизнесмен Виталий Войченко. Девушка живетв США, учится в местном колледже. Младший отпрыск знаменитости, Сара, появиласьна свет в 2009 году в браке и бизнесмена Михаила Кипермана. Девочкапроживает с родительницей.