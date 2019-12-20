Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Он подтвердил журналистам информацию о своей госпитализации.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Горбачев пояснил, что его здоровье "требует нахождения в больнице".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Горбачева госпитализировали с воспалением легких.
Тем временем в Горбачев-фонде отказались комментировать информацию о состоянии здоровья экс-президента СССР.
"Это информация медицинская, мы не уполномочены эти вещи комментировать", – сказал руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко РИА Новости.