Ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет условно

В Камешково житель Москвы предстал перед судом за то, что оскорбил сотрудницу ГИБДД и дал ей пощёчину. Приговором ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет условно, сообщает УМВД России по Владимирской области.15 марта «Газель» с московскими номерами припарковалась около салона сотовой связи на пешеходном переходе в городе Камешково. Увидев это, к месту подошла сотрудница ГИБДД. Как только пассажир «Газели» увидел, что на него оформляют протокол, он тут же выбежал из магазина, выругал её нецензурной бранью и ударил по телу и лицу. Капитан полиции, несмотря на это, всё равно выписала протокол, а москвича задержали.